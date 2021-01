Vorfahrt missachtet: 15000 Euro Sachschaden

Plankstadt.Bei einem Verkehrsunfall ist ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilt. Am Donnerstag befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Sprinter gegen 13.45 Uhr die Jahnstraße und missachtete an der Einmündung Dürerstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 29-jährigen Fiat-Fahrers. Beide Fahrer blieben unverletzt. Durch den Aufprall wurde der Sprinter nach links abgewiesen und fuhr gegen einen Baum, der dadurch umstürzte. Durch Mitarbeiter der Gemeinde wurde der Baum entfernt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.01.2021