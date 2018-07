Vorm Urlaub noch Leergut abgeben

Anzeige

Die Hitze macht Durst. Das bekommen die Brauereien im Land zu spüren, die derzeit einen Flaschen-Notstand beklagen und bitten, Leergut in die Geschäfte zu bringen. Herr Spielmann, ist die Welde-Brauerei auch vom Flaschennotstand betroffen?

Max Spielmann: Ja, in der Tat bekommen auch wir die angespannte Leergutsituation am Markt zu spüren. Sowohl bei uns als auch bei den Kollegen beobachten wir gerade eine Reduzierung in den Leergutmengen unserer Hauptgebinde, allen voran bei unseren 0,33-Liter-Flaschen und den dazu gehörigen 24er-Kästen. Unsere Kunden brauchen aber keine Angst zu haben: Noch haben wir für genügend Tage auch genügend Leergut, sodass die Sortimente bedient werden können. Sollte es dennoch zu Engpässen kommen, würden wir uns vorrangig auf unser Welde No1 Slow Beer Pils, unser Naturradler und unser Welde Hefeweizen fokussieren. Für das Weldefest sind ausreichend Vorräte da, da es hauptsächlich Fassbier ist. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über jede zurückgegebene Pfandkiste. Also: An alle Leser der dieser Zeitung – bevor es an die Nordsee oder die Adria in den wohlverdienten Sommerurlaub geht, vorher noch schnell das Leergut zurückgeben!

Spüren Sie eine Umsatzsteigerung durch die Hitze?