Vormittags wieder nach Fahrplan

Plankstadt.Einen Schritt in Richtung Normalität geht der Bürgerbus ab Montag, 18. Mai. Der Ruf-Modus wird aufgegeben und der Bus fährt am Vormittag von Montag bis Samstag wieder komplett nach Fahrplan, heißt es in einer Pressemitteilung.

Allerdings sind nach wie vor einige Auflagen einzuhalten: Alle Fahrgäste müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Die im Bus vorhandenen Desinfektionsmittel müssen benutzt werden. Bis auf Weiteres dürfen maximal vier Fahrgäste gleichzeitig im Bus sein. Um Kontakte auf ein Mindestmaß zu reduzieren, wird kein Fahrgeld erhoben, das Team freut sich aber über eine kleine Spende. Eventuell erforderliche weitere Anpassungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Fahrer freuen sich auf ihre Fahrgäste ab 18. Mai. Bis dahin verkehrt der Bus weiterhin als Ruf-Bus und kann unter der Telefonnummer 0172/2 76 57 53 angefordert werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 13.05.2020