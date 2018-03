Anzeige

Plankstadt.Der inzwischen vorliegende Entwurf zu einem Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union konnte Plankstadts Ortsvereinsvorstand nicht für eine Große Koalition erwärmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Vertrag seien zu wenig Konkretes und zu viele unverbindliche Absichtserklärungen enthalten, so die Einschätzung des Plankstadter SPD-Vorstands. Vorsitzender Professor Dr. Jürgen Kegler hatte eine Wortstatistik erstellt, wonach 271 Begriffe im Koalitionsvertrag das „weiter so“ in der Bundespolitik ausdrücken. Ein „weiter so“ mit einer Bundeskanzlerin Merkel vier Jahre lang sei den Bürgern nicht mehr zumutbar, so die Einschätzung der anwesenden Genossen.

Förderung zu gering

Den Mangel an bezahlbarem Wohnraum habe man erkannt. Im Koalitionsvertrag sei auch die Bereitstellung von 2 Milliarden Euro zweckgebunden für den sozialen Wohnungsbau in den Jahren 2020/21 vorgesehen. Allein schon in Anbetracht der Tatsache, dass der Bundeshaushalt 2018 zur Entlastung der Länder und Kommunen zur Unterbringung von Flüchtlingen 6,8 Milliarden und Leistungen für Integration und Sozialtransfers von 8 Milliarden vorsieht, sei die Förderung des sozialen Wohnungsbaus in genannter Höhe viel zu gering. Einen weiteren Kritikpunkt an der Arbeit der Bundesregierung gab der Bericht des Wehrbeauftragten des Bundestags zum miserablen Zustand der Bundeswehr. Professor Dr. Ulrich Mende, Sprecher der Gemeinderatsfraktion, wertete die Arbeit der Verteidigungsministerin von der Leyen als eine Frechheit gegenüber den Soldaten.

Nicht nur bei der Bundesregierung sei ein Neuanfang notwendig, dies gelte auch für die SPD-Spitze im Bund, so der Plankstadter SPD -Vorstand. Sie habe den Wahlkampf schlecht geführt und darüber hinaus mit widersprüchlichen Äußerungen zur Regierungsbildung und Besetzung von Ministerposten die Wähler verprellt. Die Ränder im politischen Spektrum seien dadurch gestärkt worden. Es gelte jetzt, rechtsradikalen Hetzern der AfD, die unbescholtene Mitbürger türkischer Abstammung als Kümmelhändler und Kameltreiber beschimpfen, klar zu machen, dass sie in der politischen Landschaft nichts zu suchen haben, so Pressereferent Helmut Schneider abschließend. sr