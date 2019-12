Plankstadt.„Draußen regnet es, aber hier drinnen ist die Wärme der besonderen Gemeinschaft zu spüren“, sagte Bürgermeister Nils Drescher bei der Weihnachtsfeier des Sozialverbandes VdK im Restaurant „Eviva“. Der Vorsitzende Helmut Gaa hatte die Mitglieder zu einem gemütlichen und besinnlichen Nachmittag eingeladen.

„Er führt den VdK mit Herzblut“ , gab es für ihn Lob vom Bürgermeister. Drescher erklärte auch, dass die Gemeinde in der Seniorenarbeit einiges erreicht habe: Im Rathaus gebe es nun zwei Mitarbeiter, die sich für Senioren einsetzten, es gebe zweimal im Jahr einen Seniorenausflug und das neue Rathaus sei dann barrierefrei.

Nach diesem kurzen Bericht hatte Helmut Gaa zwei Mitglieder zu ehren: Barbara Lermi und Ernst Kobel bekamen jeweils das silberne Treueabzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft.

Alleinunterhalter Heinz Tippl hatte einige Weihnachtslieder im Gepäck. Doris Kästel, Erika Treiber und Sabina Schmitt trugen weihnachtliche Geschichten und Gedichte vor. Auch die jüngsten Besucher, Yasmin und Moritz Gaa, hatten jeweils ein Gedicht für die Anwesenden parat. Für die Gaumen wartete derweil ein reichhaltiges Kuchenbuffet.

In seiner kleinen Rede ging Helmut Gaa auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres ein und blickte auf einige Termine für das nächste Jahr. So soll beispielsweise am 7. März 2020 die Hauptversammlung stattfinden und am 21. März das Frühlingsfest. zg

