Wand mutwillig herausgerissen

Plankstadt.Noch nicht mal einen Monat ist die neue Schutzhütte alt: Am 11. Dezember wurde der Bau bei den Schaufeldern am Hüttenweg eingeweiht – fast auf den Tag genau einen Monat später ist sie in der Nacht zum Sonntag schon zerstört worden.

Eine ganze Wand wurde herausgetreten und die Bretter mit Schriftzeichen versehen. Bürgermeister Nils Drescher zeigte sich sehr enttäuscht und betrübt,

...