Wandern findet statt

Plankstadt.Kürzlich trafen sich zum ersten Mal nach langer Pause einige Mitglieder des Gesundheitssportvereins (GSV) zum Wandern in der Umgebung der Gemeinde. Mit dem erforderlichen Abstand, aber trotzdem gemeinsam, hatten die Teilnehmerinnen viel Spaß und Freude an dem Wiedersehen.

Auch an den kommenden Sonntagen startet das Wandern um 10 Uhr bei der Grillhütte (Ecke Neurott/Am Festplatz). Für etwa eine Stunde wird in unterschiedlichem Tempo über die asphaltierten Wege durch Plankstadts Felder gewandert.

Auch das Online-Angebot bleibt zunächst erhalten. Der nächste Termin ist Samstag, 30. Mai, um 10 Uhr Rückengymnastik. Wer in den folgenden Wochen am Sport (auch Rehasport) über eine Videokonferenz teilnehmen möchte, meldet sich über die E-Mail-Adresse info@gsv-plankstadt.de.

Für Juli in Aussicht

Die Öffnung von Sporthallen ist für den Juli in Aussicht gestellt worden, sofern die Infektionszahlen gering bleiben. Für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs müssen aber viele Hygienevorschriften berücksichtigt werden, die eine ziemliche Herausforderung sowohl für die Übungsleiter als auch für die Teilnehmer darstellen, so der GSV. In den kommenden Wochen wird der Verein prüfen, welche Sportangebote dann wieder gestartet werden können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.05.2020