„Waren den ganzen Tag draußen“

Plankstadt.Klara Carstens hat sich schick gemacht für den Termin. Gekleidet in eine adrette rosafarbene Bluse wartet sie schon im Garten des Caritas-Altenzentrums – gemeinsam mit ihrer Tochter Edeltraud Pfaff, die sie sehr häufig besucht. Auf dem Tisch liegt eine Packung Erfrischungsstäbchen – Klara Carstens greift bei dieser Süßigkeit gerne zu. Aber das sei ihr gegönnt, denn sie ist vor kurzem 100 Jahre alt geworden.

„Das hat niemand gedacht“, meint ihre Tochter, die gerne ein wenig dolmetscht. Denn mit 100 hat das Gehör nachgelassen. Wie sie dieses stolze Alter erreicht hat, kann sich Klara Carstens nicht erklären – „aber sie war immer am Arbeiten“, meint Edeltraud Pfaff, was dazu geführt haben könnte.

Klara Carstens ist eine gebürtige Oftersheimerin, dort hatte ihre Mutter ein Lebensmittelgeschäft. „Sie ist immer im Laden gestanden“, erinnert sich die 100-Jährige. Später hat Klara Carstens den Laden dann selbst übernommen. „Das war ein richtiger Tante-Emma-Laden in der Franz-Schubert-Straße“, weiß auch Edeltraud Pfaff noch sehr gut. Zucker und Mehl hat Klara Carstens dort immer in Spitztüten abgefüllt. „In verschiedenen Größen“, erklärt sie und zeigt diese mit den Händen.

Und auch an eine besondere Spezialität kann sie sich erinnern, die im Laden verkauft wurde: Soleier, also in Kochsalzlösung eingelegte hartgekochte Eier. „Die findet man heutzutage aber meist nur noch im Restaurant – wenn überhaupt“, weiß Edeltraud Pfaff. Aber das Lieblingsessen von Klara Carstens ist Spargel – „mit Pannekuchen!“. Noch mit über 90 Jahren hat sie beim Spargelbauern Renkert in Schwetzingen das königliche Gemüse gestochen, wie sie es in ihrer Jugend gelernt hat.

Maikäfer angelockt

Klara Carstens fühlt sich mit Oftersheim stark verbunden. Dort hat sie auch ihre Tochter großgezogen. Und ihr Mann Wilhelm hatte ein Fuhrunternehmen mit zwei Lkw. Erst als es 1960 nicht mehr lief, zog die Familie nach Mannheim-Lindenhof um. Klara Carstens arbeitete daraufhin als Verkäuferin in einem Supermarkt in der Innenstadt, ihr Mann war Cheffahrer bei einer Spedition.

„Ich habe noch eine ganz besondere Kindheitserinnerung. Denn in der Garage für die Lkw in Oftersheim gab es eine große Lampe, die zu gegebener Zeit lauter Maikäfer angelockt hat. Die haben wir dann an die Hühner verfüttert. Bis meine Mutter gesagt hat, sie kann die Eier nicht mehr verkaufen, die würden nach Maikäfern schmecken“, erzählt Edeltraud Pfaff und muss lachen. Andere schöne Erinnerungen für Mutter und Tochter sind die Fahrten in ein bestimmtes Dorf im Schwarzwald, wo sie fast jedes zweite Wochenende Freunde besucht haben.

Seit annähernd zehn Jahren ist Klara Carstens nun im Caritas-Altenzentrum. Zum Geburtstag am 19. Juli gab es eine wunderschön verzierte Torte und einen Blumenstrauß für die Jubilarin. Immer noch trudeln Glückwunschkarten ein, über die sich Klara Carstens sehr freut. Im Heim ist sie gerne in der Gruppe dabei, die sich um den Garten kümmert. Denn das ist schon seit einer ganzen Weile ihre Leidenschaft. „Sie hat mich noch bis vor einigen Jahren in meinen Schrebergarten begleitet und bei der Gartenarbeit geholfen“, erklärt Edeltraud Pfaff. Beim Bau des Gartenhauses war Klara Carstens auch voll dabei. „Wenn wir in den Garten sind, waren wir den ganzen Tag draußen“, erinnert sich die 100-Jährige. Mit dabei waren die zwei Hunde ihrer Tochter – Hunde und Katzen mag die Jubilarin gern.

Ihr anderes Hobby war das Malen – auf Leinwand, aber vor allem auch auf Stoff. So hat sie zum Beispiel Blusen oder Tischdecken verschönert und zu Kunstwerken gemacht. Mittlerweile fällt ihr aber leider das Halten eines Stiftes zu schwer. Ihre Werke hängen aber noch in ihrem Zimmer. Worüber sie sich immer wieder freut, sind die Konzerte der Flötenkinder des Musikvereins mit Ruth Miedreich-Hornung. Dann singt sie auch gerne mal mit.

Gut überstanden

Für die enge Beziehung von Mutter und Tochter war die Corona-Zeit nicht immer einfach. „Aber die Bewohner im Caritas-Altenzentrum haben es gut überstanden, weil die Mitarbeiter hier vorsichtig sind“, meint Edeltraud Pfaff. Ab Ostern waren wieder Besuche über den Gartenzaun möglich, davor wurde sich mit Videoanrufen beholfen. Dann kam eine Besuchsregelung mit Anmeldung und Abstand, mittlerweile hat noch die Anmeldung Bestand. Desinfektion und Maskentragen im Innenbereich gehören dazu. „Die Angehörigen gehören einfach mit ins Haus“, erklärt Heimleiterin Martha Trautwein, wie sie versucht, die Balance aus Vorsicht und größtmöglicher Normalität zu wahren.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.07.2020