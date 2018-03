Anzeige

Plankstadt.Der Winter hat viele Gesichter. Er kann kalt sein, er kann nass sein, er kann aber auch glitzernden Schnee, klare Luft und warme Stunden vor dem Kamin nach einer erlebnisreichen Schneeballschlacht bringen. Genauso vielfältig wie die kalte Jahreszeit war auch das Winterkonzert, das der Plankstädter Musikverein unter der Leitung von Ruth Miedreich-Hornung im Caritas-Altenzentrum St. Maria präsentierte. Moderiert hat Gerhard Waldecker das Winterkonzert.

Mitgekommen waren drei Gruppen junger Musiker, die im Musikverein einmal pro Woche zusammen üben um dann fünfmal im Jahr ihr Können bei öffentlichen Auftritten – wie im Altenzentrum – zeigen.

Mitsingen erwünscht

So wurden an diesem Nachmittag verschiedenste winterliche Lieder gesungen, die auch die Bewohner des Altenzentrums zum Mitsummen brachten und bei kalten Temperaturen draußen für warme Gefühle sorgten. Dabei wurden die Musikstücke mal von dem kleinen Chor – begleitet am Klavier durch Dietmar Schüßler und Heinz Ochs – gesungen, von den Kindern gemeinsam auf der Blockflöte gespielt oder von Ruth Miedreich-Hornung und ihren Kolleginnen Claudia Mandl und Heiderose Bleier gesungen. Insbesondere die Stimme von Ruth Miedreich-Hornung erweckte viele Stücke zum Leben, immer in Klavierbegleitung, auch durch Aurelia Ente. Unter den Titeln fanden sich viele bekannte Stücke wie „Winter Wonderland“, „Jingle Bells“ oder „Hei, so eine Schneeballschlacht“. Gerhard Waldecker unterfütterte die Vorstellung immer wieder mit spannenden Hintergrund-Informationen zu den einzelnen Stücken, die häufig als reine Weihnachtslieder wahrgenommen werden, jedoch die vielen Seiten des Winters zeigen.