Plankstadt.Zu Ostern bevölkern fleißig suchende Kinderscharen die Gärten und Parks. Alle haben sie ein Ziel: möglichst viele Eier finden. Die hat – zumindest dem Mythos nach – der Osterhase versteckt. Aber wer ist eigentlich dieser Kerl, woher hat er die Eier und warum versteckt er sie?

Im deutschen Raum wurde der Osterhase erstmals im Jahre 1678 genannt, aber tatsächlich ist dieser Brauch bei uns nicht älter als 100 Jahre. Noch im 19. Jahrhundert war der eierlegende Osterhase in einigen Teilen Deutschlands völlig unbekannt. Dafür waren andere Tiere im Spiel. So kam dieser Aufgabe im westfälischen und hannoverschen Raum lange dem Fuchs zu, in Schleswig-Holstein, Oberbayern und Österreich dem Hahn, in Thüringen dem Storch und in der Schweiz dem Kuckuck. In neuerer Zeit hat sich der Osterhase als Eierbringer überregional durchgesetzt. Warum das so ist, dafür findet man unterschiedliche Begründungen. Der Osterhase wird erstmals vom Medizinprofessor Georg Franck von Frankenau im Jahr 1682 in seiner (medizinischen) Abhandlung „De ovis paschalibus – von Oster-Eyern“ erwähnt. Er schildert den Brauch für die Region des Elsass und der angrenzenden Gebiete und ergeht sich über die negativen gesundheitlichen Folgen, die der übermäßige Verzehr dieser Eier mit sich brächte.

Insgesamt drei Ohren

Die Ursprünge der Verbindung des Hasen mit Ostern – und vor allem mit der Eierherstellung – sind jedoch absolut unklar. Es gibt zwar viele Hypothesen, warum das so ist, aber wirklich stichhaltig ist keine von ihnen. Oft wird erklärt, dass der Osterhase eine protestantische Erfindung sei: In katholischen Gegenden habe sich durch die Fastenzeit zu Ostern ein großer Bestand an Eiern angehäuft. Da Protestanten ihre Kinder nicht mit dem katholischen Brauch des Fastens bekannt machen wollten, haben sie zur Erklärung dieses Phänomens den Osterhasen erfunden. Auch für diese Begründung fehlt jeglicher Beweis.