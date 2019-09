Wassertürme sind meist Wahrzeichen

Plankstadt.Ein gelbes Rapsfeld, am Horizont rote Dächer, aus denen ein Wasserturm ragt, ein breiter Fluss, der sich gemächlich durch flache Auen schlängelt, eine neblige Industriestadt, vor deren Hintergrund sich selbstbewusst ein Wasserturm abzeichnet: In der am Samstag eröffneten Ausstellung unter dem Titel „Wassertürme und Wasserwege in der Metropolregion“ haben 19 Fotografen aus der Region gezeigt,

...