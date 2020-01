Weber ist ein Tag früher dran

Plankstadt.Eine Terminänderung gibt es im Kulturprogramm der Gemeindebücherei. Philipp Weber hatte sich mit seinem Programm „KI – Künstliche Idioten“ für Donnerstag, 7. Mai, angekündigt. Dieser Termin musste auf einen Tag vorher, also Mittwoch, 6. Mai, 20 Uhr, verschoben werden. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Wie schnell ist heute das Morgen von gestern? Digitalisierung, Gentechnik, Künstliche Intelligenz: Der Mensch rast in die Zukunft. Doch statt nach vorne zu blicken, starren alle auf ihr Smartphone. Der Homo digitalis stolpert so gebückt ins nächste Millennium, dass er den aufrechten Gang bald wieder verlernt hat. Gruselig! Jahrelang hat die Stasi dem Onkel Heinz die Wohnung verwanzt und heute kauft er sich Alexa. Wird der Mensch durch Maschinen ersetzt – oder befreit? Kommt das „Ende der Arbeit“? Super, dann haben wir endlich Zeit für was Sinnvolles! Wo Hellseher schwarzsehen, bringt Philipp Weber seine Zuschauer zum furchtlosen Lachen. Der Eintritt kostet 16 beziehungsweise 14 Euro im Vorverkauf, ermäßigt 13 beziehungsweise 11 Euro. zg

