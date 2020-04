Weg vom Provisorium – Parkplatz wird gepflastert

Plankstadt.Nur provisorisch war bisher der Parkplatz in der Schwetzinger Straße 38. Diese Fläche hatte die Gemeinde zur Verfügung gestellt. Jetzt soll dieses Areal endgültig zum Parkplatz ausgebaut werden. Das hat der Ausschuss für Ordnung, Bau und Umwelt im Umlaufverfahren beschlossen.

„Es zeigt sich, dass dieser Parkraum sehr gut angenommen wird und somit wichtig ist“, heißt es in der Vorlage zum Tagesordnungspunkt. Allerdings hatte das Provisorium ein Problem: Hat es geregnet, zeigten sich vom Bodenbelag schmutzige Spuren auf der Schwetzinger Straße.

Deshalb soll die Fläche nun gepflastert und eingefasst werden. „Das Bauamt will versuchen, noch eine Bepflanzung zu realisieren, jedoch wird diese aufgrund der beengten Verhältnisse nicht üppig werden“, so die Vorlage. Die Fläche ist etwa 300 Quadratmeter groß und reicht für etwa acht Stellplätze. Zwar sei die Geometrie nicht optimal für einen Parkplatz, doch sei in diesem Bereich keine Alternative geboten.

Die Gemeindeverwaltung möchte den Parkplatz bewirtschaften, damit die Flächen tagsüber den Kunden der umliegenden Geschäfte dienen. Das könnte mit Parkuhr oder Parkscheibe geschehen, wo dann eine bestimmte Parkdauer kostenlos oder erlaubt ist. Abends dürften dann gerne auch die Anwohner dort parken, so Bürgermeister Nils Drescher.

Für die Maßnahme, die über das Landessanierungsprogramm gefördert wird, veranschlagt die Verwaltung 60 000 Euro. grö

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020