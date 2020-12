Weihnachten nur im Stream

Plankstadt.Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Plankstadt hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend schweren Herzens beschlossen, aufgrund der Krankenhauslage und der hohen Infektionszahlen im Rhein-Neckar-Kreis alle präsent geplanten Gottesdienste vom vierten Advent bis zum 10. Januar abzusagen, so eine Pressemitteilung.

Die Kirchengemeinde ist von ihren Hygienekonzepten für die Gottesdienste nach wie vor überzeugt, aber in Anbetracht der gegenwärtigen Lage möchte die Gemeinde durch Absagen der Gottesdienste die Gelegenheiten reduzieren, bei der sich Menschen begegnen und anstecken könnten, besonders in Anbetracht der vollen Krankenhäuser, schreibt Pfarrerin Christiane Banse. Die Gottesdienste am Heiligabend, um 16, 18 und 22 Uhr werden über den Youtube-Kanal unter dem Namen „Evangelische Kirche Plankstadt“ live gestreamt.

Krippenspiel schon gefilmt

Das Krippenspiel der Konfirmandinnen und Konfirmanden wurde bereits im Vorfeld als Video aufgenommen und wird am 26. Dezember ab 10 Uhr online sein. Außerdem werden am 20., 25., 31. Dezember und 10. Januar Gottesdienste zum Mitnehmen ausliegen, die Pfarrerin Banse den Menschen gerne mit auf den Weg gibt.

Nicht zuletzt ist die evangelische Kirche in den Weihnachtsferien von Dienstag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, weiterhin geöffnet (Ausnahme: 24. Dezember und 1. Januar) und von 10 bis 11 Uhr steht den Menschen hier jeweils eine Seelsorgerin zur Verfügung. zg

