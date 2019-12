Weihnachtsfeier mit Birgit Amail-Funk

Plankstadt.Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) lädt Mitglieder, Freunde und Interessierte zur Weihnachtsfeier, am Samstag, 14. Dezember, in die Vereinsgaststätte der TSG Eintracht „Eviva“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.

Wie es in der Ankündigung heißt, wird im Programm die in der Gemeinde bekannte Sängerin und Pianistin Birgit Amail-Funk mit weihnachtlichen Liedern auftreten. In dieser festlichen Atmosphäre werden zudem Ehrungen für langjährige Mitglieder durchgeführt. Gelegenheit zu Gesprächen gibt es bei Kaffee und Christstollen. Außerdem, wie es weiter heißt, werde ein Awo-Überraschungspräsent übergeben. Wer zur Weihnachtsfeier abgeholt werden möchte, meldet sich bei Gerhard Wacker, Telefon 06202/1 73 14. zg

