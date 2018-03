Anzeige

Der sichere Tod

Warum Frauen, denen man(n) den Wohnungsschlüssel gibt, diesen auch nutzen? Nun ja, vielleicht um den Geliebten im Inhalt dessen uralter Champagnerflaschen-Sammlung badend zu begrüßen. Dekadent? Sicher, zeitgleich der sichere Tod für die schöne Frau, denn sie hat sich am „Schätzchen“ ihres Schatzes vergangen – fatal. Detailverliebt beschreibt Henn, wo welches Kleidungsstück in der Wohnung „appetitlich“ angerichtet ist, Futter fürs Kopfkino. Das Zusammentreffen an der gläsernen Badewanne könnte anders verlaufen sein, wären da nicht die restlos entleerten Champagnerflaschen von unsagbarem Wert – gefüllt. Das war der Fehler, der der Schönen zum Verhängnis wird. Mit reichlich Mimik, steigender Dramatik in der Stimme reiht Guckelsberger die Worte aneinander, erntet großen Applaus und noch ist niemandem der Appetit vergangen.

„Time in a Bottle“ von Jim Grace erklingt und die Vorspeise zum Krimimenü mit Sonntagsessen-Charakter – Markklößchensuppe – wird serviert. Mit „You’ve got a Friend“ von James Taylor geht es in den manchmal so ganz alltäglichen Wahnsinn einer unglücklichen Ehe. In der geht er fremd und will die Gattin, die nach drei Kindern und vielen Jahren nicht mehr so wie mit 20 aussieht, loswerden. Klar zieht er sie davor noch mit einigen Negativansagen runter, flößt ihr Weißwein ein. Dass die leere Weinflasche ihm wie ein „Großer schwarzer Vogel“ (Simone Ruggeri) selbst zum tödlichen Verhängnis wird, ist überraschend und sorgt für viel Applaus für diese weitere Mords-Geschichte, die der SWR-Sprecher ausgesucht hat.

Pikantes Erlebnis

Derer hat er vor dem Hauptgang mit Rouladen, Knödel und Rotkraut eine weitere dabei: „Corpus delicti“ von Wolfgang Ohler. Und wieder ist es Wein, besser die Flasche, die diesen Kurzkrimi des ehemaligen Richters Ohler zum pikanten Erlebnis macht. „Der kann ja für seine Geschichten quasi aus dem Vollen schöpfen“, meint Guckelsberger in den Beifall hinein. Raritäten hat der Protagonist in seinem Safe, dort lagern die letzten drei Flaschen Château Lafitte-Rothschild aus dem Jahr 1941. Der Ganove, der ins Haus einbricht, wählt gerade den, um die Zeit zu überbrücken, bis der Hausherr heimkommt – verhängnisvoll, denn auch ihm „bekommt“ der Wein so gar nicht. Gut, dass Kommissar Panter Weinkenner ist und beim Verkosten der beiden letzten Flaschen des exquisiten Tropfens dem Mordfall eine gänzlich neue Geschichte verpasst. Bis zum Dessert – Vanille-Schoko-Sahnepudding mit Nusscrunch – stellen die Musiker „If you could read my Mind“ (Gordon Lightfood), also „Wenn du meine Gedanken lesen könntest“, in den Raum, was künftigen Opfern und solchen, die das eigentlich nicht werden wollten, aber auch den Ermittlern vieles vereinfachen würde. Eine kulinarische, musikalische und unterhaltende Exkursion zu den dunklen Seiten der Seele, die irgendwo in jedem Menschen wohnt, bei einigen tritt sie glücklicherweise in geschriebenen Geschichten, die die Haare zu Berge stehenlassen, zutage.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.03.2018