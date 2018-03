Anzeige

Eppelheim.Die Kabarettisten Spitz & Stumpf von der Weinstraße (Bernhard Weller und Götz Valter) begeistern seit über 20 Jahren ihre stetig steigende Fangemeinde. Ihr Motto lautet: „Es hört halt ääfach net uff zu passiere.“ Ihr neues Programm „Soko Baure-Cop“ zeigen sie am Mittwoch, 7. März, 20 Uhr, in der Rudolf-Wild-Halle.

Ausgerechnet „beim Eicheen seinem potenziellen Premiumwein“ sind über Nacht die Trauben geklaut worden. Das ist die Höhe oder eben der absolute Tiefpunkt der Sicherheit im Dorf. Dass es um die nicht so gut bestellt ist, hat SAC (Security Adviser Consulter) Friedel Spitz ja seit längerem schon beobachtet. Er hatte ja schließlich in „seiner Anilin“ Fortbildungen zu Sicherheitsfragen durchlaufen. Auch der Bürgermeister muss letztlich einsehen, dass so viel Talent in den eigenen Reihen genutzt werden muss – beziehungsweise erst dann Ruhe ist, wenn er in die psychologische Trickkiste greift und die ewige Besserwisserei durch die Übertragung von Verantwortung zu stoppen versucht. Und so nimmt das dörfliche Risk Assessment seinen Lauf.

Dem Friedel entgeht nichts

Die Durchführung erfolgt mit Friedels ganz eigenem Charme, was am örtlichen Stammtisch nur noch als „Soko Baure-Cop“ die Runde macht. Vom fehlenden Geländer am Bürgermeisteramt bis zur ausgetretenen Stufe in Eicheens Weinkeller – dem Friedel entgeht nichts. Trinkende Jugendliche auf dem Dorfplatz? Das könnte Scherben geben. Potenzielle Plattfußgefahr für die örtliche Rollatoren-Brigade! Und dann der Traubendiebstahl . . .