Weinheim lockt mit Gerberbachviertel

Plankstadt.Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das nahmen sich die Montagsturnerinnen der TSG Eintracht als Motto. Leichter Regen fiel, als die Sportlerinnen mit dem Zug nach Weinheim fuhren. Geplant war der Ausflug von Inge Eichhorn und Rita Wolf, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Weinheim war Kerwe und die Stadt in launiger Stimmung. Musik erfüllte die Straßen. Der Weg führte die Ausflügler zum Hermannshof. Eine Idylle für das Auge, duftende Blumen und sogar ein Kakibaum lud zum Verweilen ein. Hier wurden alle Sinne angesprochen, denn es gab ein zweites Frühstück, gespendet von Inge Christ. Die Montagsturnerinnen wanderten weiter ins Gerberbachviertel mit seinen Gassen und malerischen Fachwerkhäusern.

Am Marktplatz wurde eingekehrt, aber danach ging es weiter in den Schlosspark. Hier wurde mit viel Interesse der große Heilkräutergarten erkundet. Zu guter Letzt wurde noch der wahrlich riesige Zedernbaum im Schlosshof bestaunt. zg

