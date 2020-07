Weinreise kann stattfinden

Plankstadt.Die Weinreise des VdK ins Nahe-Moseltal nach Kirschweiler zur Edelsteinschleiferei Hess mit Führung und Verkauf kann stattfinden, teilt der Verein nach Rücksprache mit der Firma Hoffmann Reisen mit. Am Ausflug können auch Nicht-Mitglieder teilnehmen. Termin ist Dienstag, 22. September. Im Anschluss geht es in die Pfalz nach Maikammer zum Weinhaus Wagner, dort wartet eine Weinprobe mit Vesper auf die Teilnehmer. Wer sich bereits angemeldet hatte, informiert der VdK, bleibt vorgemerkt. Derzeit sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 06202/1 47 12 möglich.

Nach derzeitigem Stand ist auch die Fahrt nach Pirmasens am Freitag, 27. November, geplant. Auf dem Programm steht ein Besuch bei der Schokoladenfabrik Wawi und bei der Schuhmanufaktur Kaiser sowie auf dem Belzenickelmarkt. Anmeldungen werden am Gesundheitstag, am Dienstag, 8. September, um 14.30 Uhr im TSG-Eintracht-Vereinshaus „Eviva“ angenommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.07.2020