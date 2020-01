Weise bringen Lieder mit

Plankstadt.Es ist eine Tradition, die die Bewohner des Caritas-Altenzentrums sicherlich nicht mehr missen wollen: Am Wochenende waren die Sternsinger der katholischen Seelsorgeeinheit zu Gast und unterhielten die Senioren mit Gesang.

Die goldenen Kronen der Heiligen Drei Könige leuchteten dabei richtig und auch der große Stern an einem Stab erinnerte an die Reise der drei Weisen aus dem Morgenland hin zu Jesu Krippe. Julia Beisel, Louis Reinert, Ludwig Best, Maja Gund, Lilli Wacker, Julian Stein, Julia Kellermann und Julia Berger genossen das Lächeln auf den Gesichtern der Bewohner. grö

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.01.2020