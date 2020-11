Weitere Infektionen bei Senioren

Heidelberg/Plankstadt.Eine positiv auf das Coronavirus getestete Person des Wohnbereichs „Rohrbach-Markt“ im Seniorenheim Agaplesion Maria von Graimberg ist gestorben. 16 Infizierte zeigen leichte Verläufe, eine Person einen schwereren Verlauf. Sieben Mitarbeitende dieses Wohnbereichs wurden positiv getestet. Das hat Geschäftsführer Michael Thomas mitgeteilt. Die Testergebnisse der Bewohner des Wohnbereichs „Philosophenweg“ liegen noch nicht vor. Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurde, erfolgte am Freitag die Testung aller Bewohner dieses Bereichs.

Die Lage im Caritas-Altenzentrum „Sancta Maria“ in Plankstadt, in dem 52 Personen (40 Bewohner und zwölf Mitarbeiter) positiv getestet worden waren, ist weiter angespannt. Das teilte Yvonne Müller vom Caritasverband Rhein-Neckar mit. Inzwischen wurden drei weitere Bewohner sowie eine Mitarbeiterin durch den Hausarzt positiv getestet. Der Zustand einiger bislang symptomfreier Bewohner hat sich verschlechtert. Eine Person ist im Krankenhaus verstorben. Zwei Bewohner werden im Krankenhaus versorgt. „Die Situation im Altenheim ist extrem schwankend“, so Heimleiterin Martha Trautwein. Eine Verschlechterung trete oft plötzlich auf.

Unterstützung aus Bruchsal

„Wir pflegen jetzt alle Bewohner unabhängig von einer Infektion mit gleich hohen Hygienestandards, um unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen“, erklärt Trautwein. Dankbar sei man dem Caritasverband Bruchsal, der unbürokratisch zwei Pflegefachkräfte gestellt hat. Am Dienstag findet die zweite Flächentestung statt. Danach könnte die Quarantäne für einige Bewohner aufgehoben werden. miro/grö

