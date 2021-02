Plankstadt/Oftersheim.Im Pazifischen Ozean liegen die 83 Inseln von Vanuatu, eigentlich ein Südseeparadies. Doch es gibt eine Kehrseite: Vanuatu ist das Land, das weltweit das am stärksten durch Naturgewalten und Klimawandel gefährdet ist. Ein weiteres Problem ist die Gewalt gegen Frauen.

Die Frauen aus Vanuatu stellen folgende Fragen: Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät? Steht das Haus unseres Lebens auf sicherem Grund oder ist es nur auf Sand gebaut?

Übertragung auf Bibel.TV

Die Oftersheimer und die Plankstadter katholischen und evangelischen Frauen laden zum Weltgebetstag-Gottesdienst ein, der am Freitag, 5. März, um 19 Uhr auf Bibel.TV übertragen wird. Sie bieten die Gottesdienstunterlagen und kleine Schmankerl an. Diese liegen in den Kirchen ab dem 1. März bereit. Wer in Plankstadt die sogenannte Goodie-Tüte nach Hause gebracht haben möchte, meldet sich bei Roswitha Kolb unter Telefon 06202/2 42 73. Wer mit einer Spende mithelfen möchte: Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee, Evangelische Bank EG Kassel, IBAN DE60 5206 0410 0004 0045 40.