Anzeige

Plankstadt.Die Friedrichschule ist Gewinner des Hauptpreises zum Tag der Schülersicherheit, der in Freiburg von Tanja Hund (Unfallkasse Baden-Württemberg) und von Staatssekretär Volker Schebesta an Schulleiter Uwe Emmerich sowie an Elternbeiratsvorsitzende Christina Ifrim übergeben wurde.

Mit dem mit 2000 Euro dotierten Preis wird das Projekt „Sicherer Schulweg“ ausgezeichnet. An der Grundschule wurde erreicht, was sich viele Schulen wünschen: Das Verkehrschaos, das durch „Elterntaxis“ morgens und mittags entstand, wurde deutlich reduziert. Möglich wurde das durch eine gute Zusammenarbeit von Eltern mit der Schulleitung und der Gemeindeverwaltung, heißt es in der Mitteilung.

Das Preisgeld wird für weitere Aktionen und Projekte zum Thema Schülersicherheit verwendet. zg