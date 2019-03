Plankstadt.Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr zur zweiten musikalischen Andacht in der Passionszeit in die evangelische Kirche ein. „Es tut gut, sich in der Wochenmitte gewissermaßen eine Auszeit zum Zuhören zu nehmen. Mit unserer Reihe der musikalischen Abendgottesdienste hoffen wir, möglichst viele Menschen anzusprechen“, schreibt das Organisationsteam in einer Pressemitteilung.

„GeKREUZte Blicke“ – diese sind Thema der zweiten Andacht. So wird Spannung großgeschrieben, wenn Blicke sich kreuzen: ein kurzer Augenblick, der alles verändern kann. Zuneigung, Hass, Erstaunen – alles kann für einen Moment offen aufblitzen. Auch Jesu’ Augen ruhten auf seinem letzten irdischen Weg auf dem einen oder anderen Menschen: Was mag er ausgedrückt haben? Christine Schlörholz geht dieser Frage nach.

Flötenmusik hören und besinnen

Das musikalische Programm, das die Flötistin Susanne Bohn zusammengestellt hat, umfasst frühbarocke Werke von Selma y Salaverde, Uccellini sowie eine Flötensonate Scarlattis, einem Vertreter der italienischen Barockmusik. Die liturgischen Stücke werden von kurzen zeitgenössischen Werken umrahmt. Es werden verschiedene Blockflöten zu hören sein, die den jeweiligen Charakter der Kompositionen unterstreichen. zg

