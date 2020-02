Wenn sich der Bär streckt, machen sie mit

Plankstadt.Elias kann es kaum erwarten, bis sich die Tür an diesem Dienstagmorgen bei der Gemeindebücherei öffnet. Büchermäuse, so heißt die neue Veranstaltungsreihe zur Leseförderung von Anfang an und die Mitarbeiterinnen der Bücherei, Lena Rettenmaier und Suse Schwender, haben sich ein ganz liebevolles und sehr abwechslungsreiches Programm für die Allerkleinsten ausgedacht.

„Wir laden immer

...