Wer bekommt die Landesehrennadel?

Plankstadt.Zu einem feierlichen Ehrungsabend für besondere Menschen lädt die Gemeinde ein. Dabei werden am Montag, 24. Juni, 19 Uhr, im Ratssaal im Gemeindezentrum, Schwetzinger Straße 31, verdiente Plankstadter ausgezeichnet. Gleichzeitig findet der Neubürgerempfang für kürzlich Zugezogene statt.

„Es ist eine Ehre Menschen zu honorieren, die sich aktiv in unterschiedlichster Weise für die Allgemeinheit einsetzen“, unterstreicht Bürgermeister Nils Drescher den Stellenwert des Ehrungsabends, der schon traditionell einmal jährlich stattfindet. Dabei die neuen Mitbürger zu begrüßen ist eine stimmige Symbiose, denn der Abend bietet eine Plattform sich kennenzulernen, so formuliert es die Gemeindeverwaltung in ihrer Pressemitteilung.

In größerer Runde treffen dort Menschen wie du und ich, Kommunalpolitiker, Sportler verschiedener Sparten, Blutspender, Blumenfans und viele mehr zusammen. In feierlicher Atmosphäre gibt es Musik von zwei Schülern der Volkshochschule Schwetzingen. Kenno Recker an der Oboe und Fumiya Markus Matsushita am Klavier bieten den musikalischen Rahmen mit einer Auswahl klassischer und leicht beschwingter Stücke.

Kaleidoskop an Engagement

Zahlreiche Menschen haben sich im vergangenen Jahr in irgendeiner Weise um ihren Heimatort und seine Einwohner verdient gemacht, betont die Gemeindeverwaltung. Im Kreis der zu Ehrenden sind langjährige Mitglieder in Verantwortungspositionen der Vereine ebenso wie die Gemeinderäte, die in einer oder mehreren Amtszeiten im Gemeinderat tätig gewesen sind. Die neu gewählten Vertreter für das Gemeindeparlament sind an diesem Abend auch zu Gast.

Eine Person wird sogar mit der Landesehrennadel für einen tiefgreifenden, Spuren hinterlassenden Einsatz fürs Gemeinwohl ausgezeichnet. Dazu gesellen sich die Menschen, die mehrfach ihr Blut für andere spenden, die durch Krankheiten oder Unfälle zu Schaden gekommen sind. Schützen, Kegler, Tischtennis- und Handballspieler gehen mit ihrem Sport an persönliche oder auch körperliche Grenzen, mit ihren Erfolgen repräsentieren sie ihre Gemeinde nach außen. Wieder andere sorgen mit der wunderschönen Bepflanzung der Hausfassaden, Vorgärten oder Baumscheiben für ein freundliches und harmonisches Erscheinungsbild der Gemeinde.

Der Abend wird demnach „bunt“ an Menschen, Engagement und Programm. Die Ehrungen werden von Bürgermeister Nils Drescher, DRK-Vorsitzendem Joachim Schäfer-Bach und Bernhard Hillebrandt, dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins vorgenommen. Im Anschluss an den offiziellen Teil bleibt genügend Raum zum Austausch mit den Gemeinde- und Vereinsvertretern. zg

