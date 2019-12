Plankstadt.Dieter Karau berät am Montag, 9. Dezember, ab 11 Uhr zum Thema Vorsorgevollmacht und Betreuungs- sowie Patientenverfügung. Um vorherige telefonische Anmeldung unter Telefon: 06202/1 20 28 wird gebeten.

Die Beratung findet in der Regel im Integrationsbüro in der Luisenstraße 6 in Plankstadt statt. Die Senioreninitiative Plankstadt freut sich über das Interesse und informiert und unterstützt bei ganz persönlichen Fragen und Sorgen. zg

