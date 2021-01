Plankstadt.Majestätische Begleitung von den Heiligen drei Königinnen hatte Pfarrer Uwe Lüttinger bei seinem Gottesdienst zum Fest der Erscheinung des Herrn, der aus der Kirche St. Nikolaus in Plankstadt per Livestream in die Haushalte übertragen wurde. Denn aus allen drei Gemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit war eine junge Frau dabei, die einen der drei Könige darstellte und die Gemeinde am Ende segnete: Anna Abraham mit der kleinen Lina aus Schwetzingen, Pia Mähringer aus Oftersheim und Lina Kops aus Plankstadt. Sie erklärten, dass mit der Sternsingeraktion in diesem besonderen Jahr Kinder in der Ukraine unterstützt werden sollen. Denn viele von ihnen müssten längere Zeit ohne Vater oder Mutter auskommen, die auf der Suche nach Arbeit ihr Land verlassen. Die gesegneten Aufkleber für die Haustür dürfen die Sternsinger allerdings erst verteilen, wenn der Lockdown aufgehoben wurde. So lange bitten sie um Geduld.

Pfarrer Lüttinger erklärte im Gottesdienst, wie die Begegnung mit dem neugeborenen Jesus die drei Sterndeuter aus dem Morgenland verwandelt hat – sie sind zu Königen geworden. „Wer diesem Kind begegnet, der wird verwandelt. Er muss Altes loslassen, darf aber Neues finden“, verdeutlichte er.

Würde verschenken

Gott gebe allen, die ihn aufnehmen, die Macht, Königskinder zu werden und eine so große Würde zu empfangen, die einem nichts auf der Welt mehr nehmen kann. Er lud dazu ein, selbst königliche Würde an andere zu verschenken, indem man sich in den Dienst Gottes stellt. „Lassen wir uns verwandeln, damit wir in seinem Dienst wirken können“, appellierte er. In den Fürbitten wurde unter anderem der politischen Entscheider gedacht sowie der Kranken, aber auch der Mädchen und Jungen, die jetzt normalerweise als Sternsinger unterwegs wären und nun andere kreative Wege gefunden haben, um ihren Mitmenschen die Botschaft des Lichts zu bringen. grö

Info: Segen der Sternsinger auf Video: www.kath-se-schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 07.01.2021