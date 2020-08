Wer ein offenes Ohr braucht, ist hier richtig

Plankstadt. Aus Krisen erwachsen auch Chancen, denn die Institutionen und Vereine mussten sich neue Angebote einfallen lassen. Auch die evangelische Kirche hat sich überlegt, wie das Gemeindeleben weitergehen kann. Die Krise hat Pfarrerin Christiane Banse dazu angeregt, Menschen in der Kirche regelmäßig ein offenes Ohr zu bieten. Sie erklärt im Interview, wie das funktioniert.

Die evangelische Gemeinde hat sich ein neues Angebot überlegt. Wie sieht dieses genau aus?

Christiane Banse: Unsere evangelische Kirche ist in den Sommerferien an zwei Stunden am Tag mit einem „Menschen mit offenem Ohr“ besetzt. Morgens von 10 bis 11 Uhr, und abends von 17 bis 18 Uhr sitzt dort jemand, der ein offenes Ohr mitbringt, wenn man mal reden möchte, über etwas Bestimmtes oder einfach nur so. Man kann die Kirche natürlich aber auch besuchen, ohne das Gesprächsangebot zu nutzen. Die Kirche ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eingang an der rechten Seite ist offen.

Wie kam es zu dieser Idee?

Banse: Die Idee kam mir, als ich mit verschiedenen Menschen in der Kirchengemeinde über Urlaubspläne redete. Und wir waren uns alle einig, dass diese Sommerferien anders sind als andere: Viele Menschen sind müde von den vergangenen Wochen, fahren aber nicht weg in den Urlaub, weil es ihnen zu unsicher ist, weil ihnen ein Urlaub mit Maske komisch vorkommt oder weil gerade das Geld fehlt. Gleichzeitig ist jetzt die Zeit der Sommerpause. Viele Aktivitäten ruhen - auch in unserer Kirchengemeinde. Das ist gut und wichtig. Aber uns ist es ein Anliegen, dass die Menschen auch oder gerade in diesen Sommerferien in der Kirche Gesprächspartner finden, Menschen mit offenem Ohr, mit denen man reden kann, einfach nur so oder auch, weil man etwas Bestimmtes auf dem Herzen hat.

Wer kann das Angebot nutzen?

Banse: Die Kirche ist von dienstags bis freitags offen. Und jede und jeder, der das Gesprächsangebot nutzen möchte, kann das tun.

Wer gehört zu dem Team, das in der Kirche sitzen und ein offenes Ohr haben wird?

Banse: Die Menschen, die zum Team gehören, sind Menschen aus Plankstadt, die fest im Leben stehen, zuhören können und das Gehörte für sich behalten können. Ich gehöre zum Team dazu und werde auch das eine oder andere Mal in der Kirche sitzen. Ich finde es wichtig, dass wir Menschen füreinander da sind und bin sehr dankbar, dass so eine Aktion bei uns möglich ist.

Wie ist die Kirchengemeinde bisher durch die Corona-Krise gekommen?

Banse: Ich bin sehr froh, dass es in Plankstadt nicht viele Menschen gab, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, und ich hoffe, das wird auch in den kommenden Wochen so bleiben. Ich habe aber selbst gespürt, und von anderen gehört, wie viele darunter gelitten haben, sich eine lange Zeit nicht sehen zu dürfen: von der Krabbelgruppe über die Jugendlichen bis zu unseren Seniorinnen. Wir haben versucht, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, nicht nur mit Online-Angeboten, sondern auch durch die Mitnehm-Gottesdienste an den Sonntagen, die vielen Menschen frei Haus geliefert wurden. Mitte Mai gab es dann die ersten Lockerungen. Ich hoffe und bete, dass die Fallzahlen gering bleiben und wir uns nach den Sommerferien wieder so treffen können, dass es den Leuten guttut.

Welche Maßnahmen wurden zur Hygiene getroffen und wie wurden sie angenommen?

Banse: In der Kirche ist im Augenblick keine Maskenpflicht. Wir bitten aber alle Menschen, die in die Kirche gehen, dass sie sich am Eingang die Hände desinfizieren und, wenn sie Erkältungssymptome zeigen, auf den Kirchenbesuch verzichten. Mein Eindruck ist, dass jeder hier gerade Verständnis hat, dass es immer noch eine besondere Zeit ist, in der besondere Regeln gelten.

Was gibt es sonst für Neuigkeiten aus der Gemeinde?

Banse: Gerade planen wir für den Herbst und für Weihnachten vor, natürlich stets mit Blick darauf, dass sich Pläne gerade immer wieder auch verändern können. Mitte Oktober wollen wir mit den Jugendlichen ihre Konfirmationen feiern, die ja eigentlich für Mai dieses Jahres geplant waren. Die Taizé-Andachten gehen ab September weiter und für die Adventszeit sind die schon bekannten musikalischen Andachten an den Mittwochabenden angedacht. Ich persönlich freue mich, dass ich ab September nicht mehr Pfarrerin im Probedienst bin, sondern die Pfarrstelle in Plankstadt fest übernehmen werde. Zu diesem Übergang werden aber noch mehr Informationen folgen.

