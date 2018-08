Anzeige

Plankstadt.Immer nur Computerspiele zocken oder Serien schauen? Das wird doch irgendwann langweilig. Was gehört hingegen zu einem richtig tollen Sommer? Sommerwetter, baden, Rad fahren, Spaß mit Freunden, Urlaub . . . und natürlich spannende Geschichten, die in die Welt der Fantasie entführen.

In den Sommerferien ist endlich Zeit, um Bücher zu lesen und dabei Abenteuer im Kopf zu erleben: mit einem Drachen fliegen, einen Schatz finden oder ein Star sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindebücherei. Auch in diesem Sommer ist die Bücherei mit der Leseclubaktion „Heiß auf lesen junior“ wieder mit dabei. Die Aktion richtet sich an alle Grundschulkinder der ersten bis vierten Klassenstufe und ist bereits zum Beginn der Sommerferien gestartet. Sie endet am Donnerstag, 13. September.

Nach der Anmeldung erhalten die Kinder einen Leseclubausweis, der zur kostenlosen Ausleihe aus dem exklusiven Heiß-auf-lesen-Angebot berechtigt. Rund 120 brandneue Kinderbücher hat die Bücherei sogar eigens für die Aktion angeschafft. Zu jedem gelesenen Buch werden die Kinder interviewt und dürfen auf diese Weise den Mitarbeiterinnen der Bücherei etwas darüber erzählen. Anschließend darf ein Abschnitt aus dem Leseclubausweis ausgefüllt und in die Lostrommel geworfen werden.