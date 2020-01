Wer kennt Interessenten?

Plankstadt.Die Jubelkonfirmation findet am Sonntag, 29. März, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Alle Gemeindemitglieder, die 1970, 1960, 1955, 1950 oder 1945 konfirmiert worden sind, sind eingeladen diesen Tag festlich zu begehen, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.

An die bekannten Adressen der in Plankstadt gemeldeten Kirchenmitglieder werden im Februar Einladungen mit Anmeldeformular verschickt. Bei den Menschen, die weggezogen sind, haben die Verantwortlichen aufgrund der neuen Datenschutzverordnungen keinen Zugang zu den Adressen, heißt es. Gemeindemitglieder, die keine Einladung erhalten haben oder jemanden kennen, der gerne die Jubelkonfirmation in der evangelischen Kirche feiern möchte, mögen sich beim evangelischen Pfarramt anmelden unter der Nummer 06202/2 15 65 oder unter E-Mail: ev.pfarramt-plankstadt @t-online.de. Anmeldungen werden bis spätestens Dienstag, 10. März, entgegengenommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020