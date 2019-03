Wer möchte sich engagieren?

Plankstadt.Auch weiterhin ist eine andere Politik vor Ort möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Alternativen Liste (ALP). Der Spitzenkandidat Ulf-Udo Hohl gehört seit 30 Jahren dem Gemeinderat an. Er stand und steht darin für eine konsequente Politik für die Belange der Frauen, Männer, Kinder und der Umwelt. Die Arbeit soll auch künftig fortgesetzt werden, schreibt die ALP.

Wer dafür sorgen will, dass die Auffassungen der Alternativen Liste auch nach der Kommunalwahl im Gemeinderat vertreten sind und sich in der Partei engagieren möchte, ist zum Gespräch am morgigen Dienstag um 19 Uhr bei Ulf-Udo Hohl in der Friedrichstraße 45 eingeladen. Die ALP möchte die Natur gegen Flächenfraß schützen und prägende Gebäude vor der Abrisswut retten, schreibt Ulf-Udo Hohl. Nach dem Gespräch sollen die Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai nominiert werden. zg

