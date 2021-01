Wer raucht schon Gras?

Manche Dinge im Leben lernt man erst spät – manchmal auch beschämend spät. Der Unterschied zwischen „Gewähr“ und „Gewehr“ war mir zum Beispiel lange Zeit nicht klar. Wenn es dann bei der Bekanntgabe der Lottozahlen hieß: „Alle Angaben ohne Gewähr“, dann habe ich mich gefragt, was eine Schusswaffe da jetzt nun verloren hat, weil ich „Gewehr“ verstanden hatte. Ein weiteres nettes Missverständnis rund um Lottozahlen gab es in meiner Familie. Meine Schwester dachte als Kind, jeder Deutsche bekäme bei seiner Geburt Lottozahlen zugeteilt. Denn meine Mutter hatte bei der Bekanntgabe der Zahlen immer wieder gesagt: „Die 4 hätten wir gehabt. Und die 26 auch.“ Sie meinte das jedoch so, dass sie auf die beiden Zahlen getippt hätte, weil sie für unsere Familie aufgrund von Geburtstagen eine besondere Bedeutung haben. Wir haben übrigens nie wirklich Lotto gespielt – vielleicht war uns allen das Gewehr unheimlich. Meine Kollegin wusste lange Zeit nicht, dass Hanuta die Abkürzung für Haselnusstafel ist oder dass Milka für „Milch und Kakao“ steht. Sie hatte beides für Fantasienamen gehalten. Ray Ban ist übrigens kein Designer. Es ist englisch für „Strahlenschutz“ (to ban = bannen und ray = Strahl). Auch medizinisch ist nicht alles so eindeutig. Den Bandscheibenvorfall habe ich lange Zeit für ein sehr unglückliches Ereignis gehalten. „Vorfall“ bedeutet aber, dass die Bandscheibe nach vorne fällt. Und bei manchen Missverständnissen sollte man froh sein, dass nichts Schlimmes passiert ist. Denn eine Bekannte hatte nicht verstanden, warum andere Jugendliche Gras rauchen und das Ganze mit frischem Grün von der Wiese einmal ausprobiert. Auf den Geschmack gekommen ist sie nicht. Eine Sache habe ich übrigens bis zum Schreiben dieses Textes nicht gewusst. Meine Kollegin hat mir erklärt, dass Pfannen ja oftmals ein Loch im Stiel haben. Da lässt sich wunderbar der Kochlöffel hineinstellen – so wird nichts schmutzig.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.01.2021