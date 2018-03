Anzeige

Dieser Tage war ich abends allein zu Hause. Im Fernsehen kam nichts Erwähnenswertes. Und so entschloss ich mich, mal wieder früh ins Bett zu gehen und mir einen lauschigen Abend mit Generaldirektor Heinrich Haffenloher und einem Glas Rotwein zu gönnen. Erinnern Sie sich noch an den Sechsteiler „Kir Royal“ von Helmut Dietl aus den 1980er Jahren mit dem unvergleichlichen Franz Xaver Kroetz als Klatschreporter Baby Schimmerlos? Der mit dem unvergessenen Dieter Hildebrandt als Fotograf Herbie Fried die unappetitlichen Schlüpfrigkeiten der Münchner Promiwelt aufdeckte?

Ich amüsiere mich immer noch prächtig, wenn ich die Folgen alle paar Jahre anschaue. Und ich musste nicht mal die DVDs suchen – ich hab’s über Youtube auf mein Tablet bekommen. Gerade lief die Stelle, an der dieser schmierige Haffenloher – sagenhaft gespielt von Mario Adorf – versucht, Baby Schimmerlos zu überzeugen. Nämlich davon, ihn in seiner Kolumne zu erwähnen („ich kleb dich zu von oben bis unten mit meinem Geld“). Ich befinde mich gedanklich also gerade mit Heinrich in der Pool-Landschaft im „Bayerischen Hof“, als in der realen Welt die Haustür aufgeht und meine bessere Hälfte verkündet: „Ich bin wieder da.“ Na ja, wenn er nicht stört – warum auch nicht, denke ich noch so. Aber schon wenige Minuten später war das Idyll hinüber. Er stand im Schlafzimmer und erzählte mir, dass Haffenloher gerade eben beschlossen hat, die Sau rauszulassen. Ich war baff.

Dank unseres Netzwerkes, das offenbar die Signale meines Tablets auf den Fernseher sendet, ist das möglich. Ob ich’s will oder auch nicht. Ich find’s gruselig. Oder um es mit dem Titel der ersten Folge von „Kir Royal“ zu sagen: Wer reinkommt, ist drin . . .