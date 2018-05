Anzeige

Hallo Kinder! Von den Olympischen Spielen hat man ja schon mal gehört. Aber was sind denn die „Special Olympics“? Eigentlich sind sie gar nicht so anders als die Olympischen Spiele. Die Special Olympics sind nämlich auch Sportwettbewerbe – nur eben für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Von den sogenannten „Paralympics“ unterscheiden sich die Special Olympics insofern, als dass bei den Paralympics Menschen mit körperlicher – und eben nicht mit geistiger – Behinderung teilnehmen. Die Special Olympics Deutschland fanden dieses Jahr in Kiel statt. Ins Leben gerufen hat die Sportaktion im Jahr 1968 Eunice Kennedy-Shriver, deren Schwester behindert war. Heutzutage nehmen fünf Millionen Sportler in 170 Ländern weltweit daran teil. Zu den offiziellen Sportarten für die weltweiten Special Olympics zählen übrigens auch ungewöhnliche Disziplinen: So ist beispielsweise Rollerskaten oder Schneeschuhlaufen dabei. Aber auch so bekannte Sportarten wie Schwimmen, Basketball, Eiskunstlauf oder Fußball zählen dazu.