WG startet im Oktober

Plankstadt.Der Kirchliche Pflegedienst Kurpfalz lädt zu einem Informationsnachmittag in die neue Wohngemeinschaft im Adler-Areal ein. Nachdem die Anfrage und der Bedarf an freien Plätzen in der bereits bestehenden Wohngemeinschaft Kurpfalzpark für Menschen mit Demenz sehr hoch sind, ist es endlich soweit – die zweite Wohngemeinschaft dieser Art in Plankstadt im Dienstleistungsgebäude auf dem Adler-Areal soll zum 1. Oktober eröffnet werden.

Zu einem Informationsnachmittag sind Interessierte am Donnerstag, 27. August, im Zeitraum von 16 bis 18 Uhr eingeladen. Da sich schon viele Interessenten angemeldet haben und in Zeiten von Corona die Hygienerichtlinien und der Mindestabstand eingehalten werden müssen, melden sich Teilnehmer unbedingt vorab bei Heike Wies unter folgender Telefonnummer an: 06202/2 76 80. Bei diesem Informationsnachmittag haben Interessierte die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der neuen Wohngemeinschaft zu besichtigen und Einblick in das Konzept zu erhalten sowie die Kostenstrukturen kennenzulernen und die Möglichkeiten der Finanzierung. zg

