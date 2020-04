Wie ein glühender Feuerball geht die Sonne unter

Plankstadt.Wie gut so ein Spaziergang tut, das merken wir jetzt in der Corona-Zeit erst so richtig. Denn wer den ganzen Tag zu Hause bleiben und unnötige Kontakte vermeiden soll, der freut sich umso mehr, die Sonne und den Wind auf der Haut zu spüren.

Wenn man dann noch mit so einem schönen Sonnenuntergang belohnt wird, dann macht das Erkunden des eigenen Wohnorts gleich doppelt Spaß. Thomas Burger, Gemeinderat der Grünen Liste, hat dieses Foto am Feldrand geschossen. Im Hintergrund zeichnen sich als Silhouette vor dem blass orangefarbenen Himmel der Wasserturm, die katholische Kirche und ein Kran ab. Die Sonne glüht wie ein Feuerball.

Wenn auch Sie solche Fotos geschossen haben, die unsere Heimat in besonderen Farben oder aus besonderen Perspektiven zeigen, und diese gerne mit unseren Lesern teilen möchten, schicken Sie sie gerne an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020