Plankstadt.In Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Mannheim und dem Verein Prävention Rhein-Neckar veranstaltet die Gemeinde einen Vortragsabend am heutigen Mittwoch, von 18 bis 19.30 Uhr im Ratssaal des Gemeindezentrums, der die Bevölkerung für die neuesten Machenschaften von Betrügern sensibilisieren soll.

Immer wieder hört und liest man von Trickbetrügern, die Menschen um nicht unerhebliche Geldsummen betrügen, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Wie funktioniert beispielsweise der Enkeltrick? Betrüger rufen meist bei älteren Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld, um aus einer dringenden „Notlage“ heraus zu helfen. In der Vergangenheit wurden bereits Beträge im fünfstelligen Eurobereich erbeutet. Bei der Veranstaltung gibt es wichtige Tipps, wie man sich vor den derzeit üblichen Betrugsmaschen schützen kann. Referent ist Harald Kurzer Kriminalhauptkommissar a.D. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. zg