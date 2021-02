Wie kommen Kandidaten an Adressen?

Plankstadt.Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Landtagswahl am Sonntag, 14. März. Die letzten Tage vor der Zielgeraden nutzen die Landtagskandidaten, um mit Flyern und Prospekten für sich zu werben. Auch unser Leser Klaus Hammann aus Plankstadt hatte schon einen Werbebrief eines Landtagskandidaten im Briefkasten. Dazu stellte er die Frage, wie die Kandidaten an seine vollständigen Adressen kommen. Auch zweiter Vorname und Geburtsjahr waren dem Kandidaten bekannt. Hammann möchte hierzu wissen: Wer stellt den Kandidaten die Daten zur Verfügung und ist dies erlaubt?

Stellvertretend haben wir bei CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm nachgefragt. „Parteien dürfen zum Zwecke der Wahlwerbung bis zu sechs Monate vor einer Wahl Gruppenauskünfte nach Alter anfordern“, erklärt er. „Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen können eine Gruppenauskunft, beispielsweise die Nennung aller Personen, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sind, aus dem Melderegister erhalten“, heißt es auch auf der Webseite der Stadt Schwetzingen.

Aktive Untersagung notwendig

Diese Information werde laut Sturm im Vorfeld jeder Wahl auch in den Amtsblättern bekannt gegeben, denn jeder Bürger habe die Möglichkeit die Weitergabe seiner Daten aus dem Wählerverzeichnis zu unterbinden. „Die Adressen werden nur in einer verschlüsselten Datei zum Druck des Serienbriefs verwendet und dann auch genau danach gelöscht. Ich versichere Ihnen, dass das bei mir alles in strengster Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien behandelt wird“, sagt der CDU-Politiker. Mittlerweile seien also alle Adressen und andere Daten bereits vernichtet. caz

