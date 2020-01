Wie man bestimmte Leistungen beantragt

Plankstadt.Der Verein der Hausfrauen bietet einen Vortrag zum Thema Pflegestärkungsgesetz am Mittwoch, 29. Januar, an. Viele Fragen zur Pflege entstehen bereits, bevor Hilfe benötigt wird oder wenn sich Pflegebedürftigkeit anbahnt beziehungsweise sich die Pflegesituation verschlimmert, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Was kommt auf einen zu, an wen wendet man sich, welche Hilfen gibt es, wie kommt man an diese Hilfen? Was kosten die Angebote, wie wird die Pflege finanziert? Wo beantrage ich welche Leistungen?

Wer hilft bei der Antragstellung? Mit den deutschen Pflegestärkungsgesetzen soll schrittweise die Situation von Pflegebedürftigen, Angehörigen und Menschen, die in der Pflege arbeiten, verbessert werden.

Alle Infos zum Pflegestärkungsgesetz, neue Pflegegrade, neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, einfach und kompakt zusammengefasst und erklärt durch die Referentin Gabriele Piuma vom Pflegestützpunkt, Beratungsstelle Plankstadt gibt es am Mittwoch, 29. Januar, um 15 Uhr im Restaurant der Mehrzweckhalle „Kleiner Plänkschter“. Gäste sind willkommen. tf/zg

