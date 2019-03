Wie wollen wir leben?

© spd

Plankstadt.„Unsere Gemeinde in der Zukunft“: Unter diesem Motto lädt die Grüne Liste Plankstadt (GLP) zu einer Diskussion mit dem Bundestagsabgeordneten der Grünen, Danyal Bayaz, ein. „Wie wollen wir in Zukunft leben?“ lautet das Thema am Mittwoch, 27. März, 19 Uhr, in der TSG-Gaststätte „Eviva“ (Jahnstraße 4).

Dies ist nicht nur eine Frage für die große Politik in Berlin, sie muss auch in der Kommunalpolitik für Plankstadt beantwortet werden, heißt es in der Einladung der GLP. Und weiter: „Wir Plänkschter wollen Antworten auf die Fragen finden: Wie wird sich durch die fortschreitende Digitalisierung das Leben in Plankstadt verändern?“

Diskutiert werden vor allem Teilaspekte wie beispielsweise Mobilität, Arbeit, Kommunikation und die digitale Kommune. Auf dem Podium diskutieren dabei die Spitzenkandidaten der Grünen Liste, Thomas Burger, Viviane Reize, Sascha Munz und der Grünen-Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019