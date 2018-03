Anzeige

Plankstadt.Wenn die ersten Blüten sprießen, ist es an der Zeit den Winter zu verabschieden. Und genau das machen die Plankstadter am morgigen Sonntag. Zum achten Mal findet der Sommertagszug unter der Regie der IG Vereine und unter der Schirmherrschaft der Gemeinde statt. Kindergärten, Krippen, Schulen, Vereine und die Musikvereine aus Oftersheim und Plankstadt sowie die Guggemusik „Knöllsche“ der Karnevalsgesellschaft Polizei Heidelberg ziehen durch die Straßen. Die Aufstellung findet ab 13.30 Uhr im Brühler Weg statt (Bereich zwischen Waldpfad und Wilhelmstraße). Um 14 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung.

Die Zugstrecke führt über die Wilhelm- und Moltkestraße. Weiter geht es in den Waldpfad vorbei am Festplatz über die Neurottstraße bis zur Gänsweid. Die Plankstadter sind eingeladen, den Zug vom Straßenrand anzusehen. Die traditionelle Verbrennung des Winters findet in der Gänsweid statt. Von heute bis Dienstag, 20. März, findet das Frühlingsfest auf dem Festplatz statt. zg