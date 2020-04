„Wir lichten den Tarifdschungel“

Plankstadt.Private oder gesetzliche Krankenversicherung – diese Entscheidung fällt nicht immer leicht. Vor fünf Jahren hat die Firma PKB-360˚ mit dem Gastredner, dem ehemaligen Bürgermeister und Finanzminister Gerhard Stratthaus im Palais Hirsch, die Firmengründung gebührend gefeiert und den Grundstein für einen besonderen Beratungsservice gelegt – der auch jetzt in Zeiten der Corona-Krise zur Verfügung steht.

„Die Kunden, die eine Krankenversicherung besitzen oder abschließen wollen, wissen gar nicht, was der optimale Versicherungstarif für sie ist. Wir lichten den Tarif-dschungel“, meint Experte Daniel Maschat in einem seiner Fachvorträge. Die Kunden müssten „ Schlange stehen“ bei der Firma PKB-360˚, die sehr hohe Beitragsersparnisse für ihre Kunden pro Jahr bei vergleichbaren Versicherungsleistungen erziele. Denn es gebe in Deutschland allein etwa 6000 verschiedene Tarifvarianten.

Der ausgebildete Versicherungs- und Bankkaufmann hat sich mit seiner Firma PKB-360˚ schon sehr lange auf die Krankenversicherungsberatung spezialisiert und sich in der Branche einen Namen gemacht. Dies gelte sowohl für private als auch für gewerbliche Kunden. Durch einen Tarifwechsel innerhalb ihrer Versicherungsgesellschaft könnten sie ihre Beiträge deutlich reduzieren bei vergleichbaren Versicherungsleistungen – und dies unabhängig vom Alter, Altersrückstellungen und vom Gesundheitszustand.

Hohe Sparpotenziale

Neuerdings werden nach Anfragen auch die privaten und beruflichen Versicherungen analysiert und optimiert. „Auch in diesem Bereich gibt es hohe Sparpotenziale bei sehr guten Versicherungsleistungen. Wir können alle Versicherungen am Versicherungsmarkt anbieten“, sagt Maschat und ergänzt: „Bei uns profitieren Sie von vielen Services und einer persönlichen Beratung durch unseren Spezialisten. Wir arbeiten unabhängig von den Versicherungsgesellschaften für den Tarifwechsel. So können wir unseren Kunden eine faire, individuelle und persönliche Beratung anbieten.“

Es lohne sich, verspricht er. Bei 90 Prozent aller Kundenberatungen würden die Beiträge deutlich reduziert: „Die Kunden sind sehr zufrieden und empfehlen unsere Dienstleistungen gerne weiter.“

Der Prozess der Analyse dauere in der Regel höchstens bis zu vier Wochen. ali

