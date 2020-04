„Wir machen weiter, solange es geht“

Plankstadt.Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hält die Welt in Atem. In einer Zeit, in der Ausgangsbeschränkungen und eine Wirtschaft auf Sparflamme besonders diejenigen treffen, die sich ohnehin in einer prekären Situation befinden, schlägt die ebenfalls durch die Pandemie bedingte Schließung von über 370 Tafeln im Bundesgebiet besonders hart ein. Ein Glück, dass es Alternativen wie die „Allesretter“ gibt, die jeden Mittwoch und Samstag am Rathausplatz Lebensmittel verteilen.

Der gemeinnützige Verein, dem es in erster Linie darum geht, Essen vor der Mülltonne zu bewahren, will sich vom Coronavirus nicht unterkriegen lassen und bestückt das ehemalige Kiosk noch regelmäßig mit geretteten Produkten – denn der Nachschub versiegt keineswegs: „Lebensmittel bekommen wir mehr, als es vor Corona der Fall war“, sagt der Vorsitzende Peter Schmitt, „das liegt auch daran, dass viele der Tafeln geschlossen haben. Die Betriebe kommen seitdem auf uns zu und fragen, ob wir die Ware abholen können.“ Für alle Beteiligten ein Glücksfall. „Wir werden weitermachen, solange wir dürfen“, betont Schmitt, „durch Corona sind so viele Menschen in Schwierigkeiten gekommen – auch Menschen, die vorher nie damit gerechnet hätten – denen wollen wir einen Anlaufpunkt bieten.“

Potenzial für Hilfe wird deutlich

Von einem Kundenanstieg will Schmitt allerdings nicht sprechen, es handle sich eher um eine Verschiebung: „Viele ältere Menschen, die normalerweise zu uns kommen, trauen sich derzeit nicht mehr aus dem Haus. Dafür kommen aber nun andere.“ Besonders in Plankstadt – der Verein verteilt auch in Schwetzingen, auf der Rheinau und in Ludwigshafen Lebensmittel – komme normalerweise eine regelmäßiges Stammpublikum, wie Vereinsvize Harry Rudolf ergänzt. In diesem Moment wird auch das Potenzial für gegenseitige Hilfe deutlich, das die „Allesretter“ mitbringen: Eine der besagten Stammbesucherinnen trägt Tüte um Tüte mit Lebensmitteln zu ihrem Auto um damit die Senioren ihrer Nachbarschaft versorgen zu können. Nachvollziehbar, warum es für den Verein keine lange Überlegung war, ob sie trotz Corona mit der Essensausgabe weitermachen sollen. „Wir achten dabei auf zweierlei Schutz“, erklärt Harry Rudolf, „wir wollen natürlich unsere Kunden schützen, aber auch uns selbst. Daher haben wir das Abgabeprinzip auch angepasst.“

Normalerweise kommen die Kunden ans Kioskfenster und bestellen, was sie brauchen und was in der Auslage aufgebaut ist. „Jetzt wollen wir das ganze möglichst kontaktlos machen“, sagt Rudolf, „wir packen deshalb Tüten vor – mit Backwaren, Obst und Gemüse und mit Kühlware und stellen sie ans Fenster. Der Kunde nimmt sich dann die Ware, wir stellen neue Tüten raus und erst dann kann der Nächste kommen.“ Klebemarkierungen auf dem Boden verdeutlichen das Prinzip und das Baugerüst, das derzeit am Gemeindezentrum steht, wirkt fast schon wie ein gewollter Abstandshalter. „Dass wir die Lebensmittel jetzt vorsortieren, heißt übrigens nicht, dass jeder nur eine Tüte bekommt“, ergänzt Peter Schmitt, „jeder bekommt, was er braucht – bei den Tüten geht es nur um möglichst unkomplizierte Sicherheit.“

Es geht auch um Nachhaltigkeit

Es gehe eben nicht nur um die Bedürftigkeit, sondern um die Nachhaltigkeit, sagt Harry Rudolf: „Bei uns kann der Bettler neben dem Millionär stehen und alle werden gleich behandelt.“ Das auch Dank der Gemeinde, die den Verein von Beginn an unterstützt hat, wie der Vorsitzende Schmitt betont. „So auch mit dem Kiosk, den wir von der Gemeinde kostengünstig mieten können“, sagt er. Seit fast zwei Jahren bringen die „Allesretter“ Lebensmittel, aber auch Kleidung, Haushaltsartikel und Spielwaren unter die Leute. „Die Rückmeldung aus der Bevölkerung war auch gleich phänomenal“, berichtet Peter Schmitt, „von Anfang an haben wir vielen Spenden bekommen und ebenso wieder verteilt.“ Durch Corona ist dieser Zweig derzeit etwas eingeschränkt – der Verein beschränkt sich auf das Wesentliche und verteilt nur Lebensmittel. Das werden sie tun, solange man sie lässt.

Die nächste Möglichkeit, bei den „Allesrettern“ Lebensmittel abzuholen, besteht am Mittwoch, 15. April, von 17 bis 18.30 Uhr am Rathausplatz.

Info: Weitere Informationen finden Sie unter www.alles-retter.de

