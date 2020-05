„Wir setzen auf die Loyalität der Mitglieder“

Plankstadt.Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben Auswirkungen auf die Vereine – auch auf den MGV Sängerbund-Liedertafel. „Es ist jetzt gerade zwei Jahre her, dass unser Verein seinen 150. Geburtstag gefeiert hat und zu diesem Zeitpunkt konnte keiner ahnen, welche herausfordernde Situation wir heute bestehen müssen“, so der Verein in einer Pressemitteilung.

„In unserer Jubiläumsfestschrift wurden viele zurückliegende Jahre ausführlich beschrieben, von Pandemien und deren Folgen ist jedoch nichts zu lesen“, schreibt der Verein. Die umfangreiche Terminliste für das voller Motivation geplante Jahr 2020 beinhaltete Gesangsauftritte bei örtlichen Veranstaltungen, aber auch einen Vereinsausflug nach Würzburg und auch die Festivitäten der Gemeinde wie Ortsmittefest und das Ortsfest, das als Ersatz für das bewährte Straßenfest durchgeführt werden sollte. Die ersten Chorproben haben dann Mitte Januar begonnen und die Sänger des Männerchors wurden auf ein weiteres Ereignis im Jahre 2021 eingestimmt. Die Fritz-Kappenstein-Chöre haben gemeinsame Konzerte in den jeweiligen Ortschaften geplant.

Für diese Events wurde den Männern die neue Literatur vorgestellt und die Motivation eines jeden war spürbar. Doch dann kam Corona! Damit verbunden auch die Absetzung der Chorproben ab Mitte März. Den Sängerinnen und Sängern war es nur noch durch die Unterstützung von DVDs und elektronischen Tonträgern möglich, die bisherige – aber vordringlich auch die neue – Literatur zu erlernen.

Allerdings ist das nur bedingt möglich, denn das Singen macht nur im Chor entsprechend Spaß. Öffentliche Auftritte, für kulturtragende Vereine eigentlich „das Salz in der Suppe“, wurden abgesagt. Es finden keine Orts- oder Vereinstreffen mehr statt und Geburtstagsbesuche und Gratulationen bei Vereinsmitgliedern sind auch tabu. Für viele ältere, aktive Mitglieder ist die Chorprobe und das Zusammentreffen mit anderen Chormitgliedern der Höhepunkt der Woche.

Fehlende Einnahmen

„Durch die Absagen der Ortsfeste ergibt sich auch für unseren Verein eine außerordentliche, wenn nicht sogar prekäre Situation“, heißt es in der Mitteilung. Die abgesagten Ortsfeste führen zu fehlenden Einnahmen, die bisher eigentlich immer für das laufende Geschäftsjahr fest eingeplant waren und sind. Neben dem Verlust von sozialen persönlichen Kontakten ist daher auch eine finanzielle Schieflage nur schwer zu vermeiden. Dazu erheben die Gemeinde und die IG Vereine aktuell die jeweilige Situation in den Vereinen.

Bezüglich Auswirkungen durch längere Pausen der Chorproben-Arbeit, durch Verschiebung von gesanglichen Zukunftszielen, wie den geplanten Konzerten, besteht bei dem einen oder anderen die Gefahr, auch ohne den Verein die Zeit zu verbringen. „In der jetzigen Zeit sprechen ja auch viele von der absoluten Entschleunigung, da feste Vereinstermine ja nicht möglich sind. Das unausweichliche ,social distancing’ birgt auch Gefahren für die weitere Entwicklung auch in unserem Verein“, schreibt der MGV Sängerbund-Liedertafel. Aber das Besinnen auf grundsätzliche Bedürfnisse wie Harmonie, Freude und Gemeinschaftssinn bringe eventuell auch Frauen und insbesondere Männer zur Überlegung, zukünftig in einem Chor mitzusingen und mit geselligen Menschen zu kommunizieren und zu musizieren.

„Das persönliche Gespräch kann nicht durch das stundenlange Sitzen vor dem Computer ersetzt werden. Hier setzen wir als gemeinsames Ziel auf die Loyalität der Vereinsmitglieder und die gesellschaftliche Solidarität innerhalb der Gemeinden“, so die Mitteilung.

„Einschneidende Veränderungen im Vereinsgeschehen gab es in den letzten Jahren mehrere, die aus heutiger Sicht alle gut überstanden wurden“, so die Mitteilung. Der Frauenchor „Plankton“ konnte und kann beständig seine Chorproben im katholischen Jugendheim abhalten und weitet sein Repertoire aus. Der Männerchor musste zunächst durch die Schließung des langjährigen Sängerlokals, dem Eintracht-Clubhaus mit der Clubhaus-Wirtin Helga Weber, eine neue Bleibe finden. Erste Proben wurden im Versammlungsraum der Kleintierzüchtergastätte durchgeführt, bevor die Sänger dann aus diversen Gründen in die Ausstellungshalle der Kleintierzüchter gewechselt haben.

Optimale Lösung im Ratssaal

Dort war der Chorklang besser, allerdings waren die klimatischen Bedingungen, gerade im Winter, nicht zufriedenstellend. „Dankenswerterweise konnten wir durch das Angebot von Bürgermeister Nils Drescher eine optimale Lösung im Ratssaal der Gemeinde finden“, heißt es seitens des Vereins. Parallel zu dieser Vereinslokal-Thematik wurde ein neuer Chorleiter für den Männerchor verpflichtet. Mit Fritz Kappenstein konnte ein in der Region bereits fest verankerter und etablierter Chorleiter gewonnen werden, der frischen Wind und neue Chorliteratur in den Männerchor gebracht hat. Eine weitere Herausforderung war die Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Wie in allen Vereinen war es nicht einfach, einen fähigen Kandidaten für dieses anspruchsvolle Amt zu finden. Mit Norbert Engelhardt konnte ein langjähriger aktiver Sänger als Vorsitzender gewonnen werden, der sich mit einem dynamischen Vorstandsteam den Aufgaben der Zukunft stellt.

Eigentlich waren dann die anstehenden Themen für die Zukunft vernünftig geregelt. Auch das Zusammenwirken der Chorleiter Kappenstein und Claudia Böhmer vom Frauenchor hat sich bewährt und dadurch konnten die Chöre Ende des Jahres 2019 ein überzeugendes Kirchenkonzert in der St.-Nikolaus-Kirche durchführen.

Nun in Corona-Zeiten gilt jedoch für die geplanten Treffen wie die Fahrradtour zum Vatertag oder der gemeinsame Ausflug: Alles fällt ins Wasser. Alle Sängerinnen und Sänger müssen noch eine Menge Geduld aufbringen, denn vor Mitte des Jahres werden voraussichtlich keine Chorproben, weder beim Männer- noch beim Frauenchor, stattfinden können. „Dennoch hoffen wir, dass wir bald wieder zusammen singen können und bis dahin alle gesund bleiben“, so die Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.05.2020