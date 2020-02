Wirbelsäule ganz gezielt kräftigen

Plankstadt.„Funktions- und Wirbelsäulengymnastik am Vormittag“ heißt ein Kurs der Volkshochschule (VHS) Schwetzingen unter der Leitung von Sandra Hartmann in der Mehrzweckhalle in Plankstadt. Gezielte Übungen zur Kräftigung und zur Verbesserung des Gleichgewichtes helfen, Schmerzen um Schulter und Nackenbereich, in den Armen und in der Lendenwirbelsäule zu lindern und die Beweglichkeit der Wirbelsäule zu unterstützen.

Der Kurs findet 15-mal donnerstags ab 13. Februar, von 9 bis 10 Uhr statt. Ein weiterer Kurs findet 15-mal donnerstags ab 13. Februar, von 10.15 bis 11.5 Uhr. Die Gebühren betragen jeweils 58 Euro. Anmeldung bis Montag, 10. Februar, in der VHS, Telefon 06202/2 09 50. zg

