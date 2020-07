Wo sich Insekten wohlfühlen

Plankstadt.Nicht nur die Wiese am Containerrathaus sorgt als Bienen- und Augenweide für Freude, auch die Vorgärten der Plankstadter bieten vieles, das sich anzuschauen lohnt. Mit ausgewogenem Pflanzkonzept sind die Vorgärten ein wichtiger Beitrag zur Diversität und bieten Insekten und Vögeln Nahrung, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Seit vielen Jahren gibt es den Blumenschmuckwettbewerb des Obst- und Gartenbauvereins in Kooperation mit der Gemeinde. Um die Gewinner festzustellen, werden Beurteilungsfahrten durchgeführt. Zwei gab es bereits, eine weitere findet am Mittwoch, 8. Juli, statt. Dabei haben die Gemeinderäte Ulrike Auffarth (GLP), Kerstin Engelhardt (SPD), Jutta Schuster (CDU) und Ulrike Breitenbücher (Plankstadter Liste) zusammen mit den Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins Uta Erichsen, Gertrud Fehringer, Karin Hartmann, Antonia Hendlein, Bernhard Hillebrandt, Albert Schardt und Melanie Wensky das Augenmerk auf zusätzliche Aspekte, die neu sind, in der Bewertung.

Denn der Gemeinderat hat als weitere Bewertungskriterien drei Dinge festgeschrieben. Das erste ist eine Dach- und Fassadenbegrünung. Bei dieser Kategorie werden besonders Fassaden- und Dachbegrünung bewertet. Für die Bewertung der Dachbegrünung werden Fotos mit einer Drohne gemacht.

Weniger Steine, mehr Vielfalt

Das zweite ist der Rückbau von Steingärten und Schaffung insektenfreundlicher Gärten. Mit dieser Bewertungskategorie soll erreicht werden, dass Grundstückseigentümer dazu bewegt werden, vorhandene Steingärten oder reine Rasengärten zu insektenfreundlichen Gärten umzugestalten. Und schließlich geht es um den „naturnahen“ Garten. In diesem Bereich werden schon vorhandene naturnahe Gärten eine besondere Belohnung erfahren. Für diese Bewertungsgrundlagen wurden Preisgelder ausgelobt. Zusätzlich werden die Fassaden- und Vorgärtenbepflanzung durch den Verein besichtigt und bewertet. Man darf gespannt sein, welche Blütenpracht, welche kreative Anlage von Dächern und Gärten die Jury beobachtet und fotografisch festhält.

Übrigens gibt es die Samenmischung für ein privates Blüherlebnis nach Art der Wiese am Container-Rathaus in Päckchen für 1 Euro zu kaufen. Wer also einen Quadratmeter – dafür reicht die Samenmenge – oder mehr im Garten als Bienenweide und Hingucker gestalten möchte, der kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses im Bürgerbüro sowie in der Gemeindebücherei die Päckchen erwerben und einen Beitrag für Insektenvielfalt leisten. zg

