Wofür bin ich dankbar?

Es gibt einen netten Spruch, den ich mir gerne öfter in Erinnerung rufen würde: Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Schatzkammer unseres Lebens. Damit ist Dankbarkeit einer der vielen Schlüssel zum Glück und zu einem erfüllteren Leben. Ich glaube, dass das stimmt. Wer ab und zu innehält und sich selbst fragt, wofür er dankbar sein kann, der dürfte glücklicher sein als jemand, der vom Alltag getrieben durch das Leben hetzt. Denn wenn wir nicht selbst den Fokus auf das Gute im Leben legen, wird unser Gehirn eher die negativen Dinge speichern. Wenn man sich dagegen bewusst ins Gedächtnis ruft, wofür man dankbar sein kann, macht sich ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit und der Freude breit. Deswegen habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, mir jeden Abend kurz Zeit zu nehmen – zehn Minuten reichen dazu – und aufzuschreiben, wofür ich an diesem Tag dankbar bin. Das müssen gar keine großen Dinge sein und auch keine materiellen. Ein gutes Essen, eine schöne Zeit mit Freunden, Zeit für mich, in der ich mich endlich in mein neues Buch vertiefen konnte, oder dass die Sonne sich gezeigt hat – es sind diese Kleinigkeiten, die das Leben lebenswert machen und die mir zeigen, wie viel Glück ich eigentlich habe. Denn im Leben möchte ich nichts für selbstverständlich nehmen.

