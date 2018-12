Worte im Herzen bewegen

Plankstadt.Die Kinder aus dem Kindergottesdienst begeisterten mit ihrem Krippenspiel am Heiligen Abend die Zuschauer in der evangelischen Kirche. Die 17 jungen Schauspieler gaben ihr Bestes, um die Geschichte von Jesu Geburt lebendig werden zu lassen. Dabei waren dieses Jahr viele jüngere Kinder dabei, die ihren Text vorbildlich auswendig gelernt hatten.

Diakon Jonathan Schumann ging in seiner kurzen Ansprache an die Erwachsenen im Anschluss darauf ein, dass wir gemeinsam auf eine friedvolle Welt hinarbeiten und unseren Kindern diese ermöglichen sollten. Dabei könnten wir die Worte aus der Bibel wie schon Maria damals auch heute behalten und in unseren Herzen bewegen. Mit dem Segen ging es in den Abend. grö

