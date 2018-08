Anzeige

Beim Blick in den Himmel konnte man kürzlich viele Sternschnuppen sehen, wenn man Glück hatte. Die sogenannten Perseiden, ein Meteorstrom, kamen vorbei. Als Kind war ich total fasziniert von dem Phänomen am Himmel, mehr aber noch von der Verheißung, die die Erwachsenen hinterherschickten: „Wenn du eine Sternschnuppe siehst, darfst du dir etwas wünschen.“ Damals war ich ganz schön aufgeregt, geisterte mir doch diese ganz bestimmte Puppe im Kopf herum, die ich unbedingt haben wollte. Und so wünschte ich mir bei der nächsten Sternschnuppe eben diese Puppe – und war enttäuscht, dass der Wunsch einfach nicht in Erfüllung gehen wollte. Irgendwann erklärte mir meine Mama dann, dass man sich bei so einer Sternschnuppe nichts Materielles wünschen kann. Je älter man wird, desto weniger materielle Wünsche hat man allerdings auch, habe ich schon gemerkt. Gesundheit und Zufriedenheit schlagen aus meiner Sicht sämtliche materielle Güter. Und so wünsche ich mir mittlerweile bei den Sternschnuppen, die ich so sehe, meist eines: dass es meinen Liebsten gut gehen möge.